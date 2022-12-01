Они умеют заглядывать в будущее и знают, что взять с собой? – солнечные очки или зонт

Сегодня гидрометеорологи Калмыкии, как и всей страны отмечают свой профессиональный праздник. Он был установлен указом Президента страны в 2008м году и приурочен ко Всемирному дню метеорологии.



Специалисты ведомства регулярно наблюдают за атмосферными явлениями и на их основе делают прогнозы, благодаря которым мы можем ежедневно узнавать об изменениях погоды и заранее подготовиться к её капризам.