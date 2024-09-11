Сегодня художники Калмыкии принимают участие в VII Международном Пленэре «Рисунок на Ононе» в Монголии.
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Там Байслнг Эдняшева и Олег Цаганов из степного региона будут работать на берегах реки Онон Агинского района. В мероприятии принимают участие также представители Бурятии, Хабаровска, Москвы и Санкт-Петербурга.
До 17 сентября международный пленэр будет проходить в городах Дадал-сум .
А 20 сентября состоится открытие итоговой выставки художественного форума.
Фото: Минкультуры и туризма Республики Калмыкия