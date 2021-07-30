Калмыкия может стать крупным нефтегазовым регионом России

Статья об этом вышла в "Российской газете". Доктор геолого-минералогических наук, первый заместитель гендиректора холдинга "Росгеология" Александр Афанасенков рассказал о потенциале, скрытом в глубине степных недр. Он отметил, что в регионе расположено около 50 месторождений. Запасы углеводородного сырья составляют около 110 миллионов тонн условного топлива.

Также Афанасенков пояснил, что Калмыкия расположена в пределах двух нефтегазоносных провинций, Прикаспийской и Северокавказской, при этом ее территория исследована геолого-геофизическими методами крайне неоднородно.

В прошлом году в республике впервые со времен СССР возобновились масштабные геологоразведочные работы на Хаптагайском участке. Они продолжатся до 2022 года. Об этом в интервью "Вести Калмыкия" говорил и министр природных ресурсов региона Очир Джамбинов во время выездного совещания с Главой республики, тогда они посетили месторождение с проверкой.