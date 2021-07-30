В Калмыкии продолжается реализация региональной программы капремонта в многоквартирных домах

В этом году в плане – 27 объектов. Как заверяют в министерстве ЖКХ и энергетики, до конца декабря работы будут завершены. Напомним, программа действует с 2013 года и завершится в 2033 году. Крыши большинства домов, включенных в реестр нынешнего, – до зимы приведут в порядок. Часть из них уже встречают осень с обновленной кровлей. Еще в нескольких – готовность составляет больше 80 процентов. Сейчас жители этих многоэтажек оценивают результат.

По словам Галины Поддубной, подтёки на потолках и стенах можно наблюдать во многих квартирах. И не только расположенных на верхних этажах. Поэтому забили тревогу всем домом. Но в ответ на многочисленные обращения жильцов в инстанции – молчание или отписки. И только в этом году удалось сдвинуть проблему с мертвой точки.

Радуется переменам и Галина Эрдниева. По ее словам, кровля пятиэтажки 70-х годов постройки, давно нуждается в обновлении. Тем более, что с некоторых пор начали оплачивать взносы на ее капремонт.

Как сообщили в профильном ведомстве, пятиэтажка по улице Горького в Элисте включена в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах». На текущий год их 27: 6 - в столице, остальные - в 8 районах. Кстати, в селе Яшалта и в поселке Кетченеры работы по обновлению кровли уже завершены. По мнению жителей, серьезное внимание уделено качеству выполняемых работ.

Большинство из этих объектов готовы к сдаче уже в течение сентября и октября. Всего на эти цели направят не менее 75 миллмонов рублей.

За 6 лет действия региональной программы – муниципалитеты смогли осуществить капремонт кровельных покрытий в 132 многоэтажных домах. И в 32 заменить лифты. Это только в ходе 1 этапа реализации.

Следует также сказать, что в региональную программу капитального ремонта не включают многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу.