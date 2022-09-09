10 000 шагов к жизни

Элистинцы готовятся к Всероссийской акции приурочено ко Всемирному Дню сердца и Всероссийскому Дню ходьбы под слоганом "Пространство, которое нас окружает должно быть дружественным здоровью". Сбор участников акции в Элисте 2 октября, сообщает пресс-служба Минздрава Калмыкии. В программе мероприятия предусмотрена массовая разминка "Здоровье – это драйв" и маршрут "10 000 шагов". Кроме того, будут организованы площадки здоровья, передвижной флюорограф, а также мобильные медицинские комплексы. К участию в акции приглашаются все желающие.



Напомним, что в 2021 году к акции по ходьбе одновременно присоединились около 1 миллиона жителей России.