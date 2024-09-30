Благотворительную акцию «Дари добро» провели в Яшкуле.
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В преддверии Международного Дня пожилых людей, по давно устоявшейся традиции, в Яшкульском районе социальные работники в рамках акции «Дари добро» проводят субботники у своих подопечных.
Активно поддерживают это благотворительное мероприятие школьники района, которые помогают бабушкам и дедушкам с уборкой во дворах. Помимо этого, учащиеся посетили на дому представителей старшего поколения, поздравили с Днем пожилых людей и преподнесли каждому музыкальное выступление.
Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!