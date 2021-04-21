У калмыцких паралимпийцев – в разгаре спортивный сезон

Буквально на днях сборная вернулась с Летней Спартакиады, завоевав две бронзовые и одну серебряную медали. Но впереди у ребят и другие соревнования. Все атлеты с ограниченными возможностями здоровья тренируются в Республиканском центре адаптивной физкультуры.

Наш корреспондент Татьяна Шолохова встретилась с ними и узнала, какие еще виды физической подготовки можно там освоить.

Коле Балахонову 10 лет, он родился глухим. Уже пятый год он носит кохлеарный имплант, позволяющий ему слышать. По словам мамы, найти специалистов, которые могут заниматься с такими детьми лечебной гимнастикой - очень сложно. В Центре адаптивной физкультуры и спорта такие тренеры есть и, к тому же, это совершенно бесплатно.

А с недавних пор, в Центре оборудована игровая комната, где дети с ограниченными возможностями могут и отдохнуть, и позаниматься. Сюда приходят дети и взрослые с ментальными нарушениями, нарушениями слуха, интеллекта.

Здесь проводят досуг и члены паралимпийской сборной. Настольный футбол и теннис, шашки и шахматы в перерывах между тренировками по легкой атлетике помогли ребятам успешно выступить в Белгороде на Летней Спартакиаде. Она проводилась для ребят 14-18 лет с поражением опорно-двигательного аппарата. Команда Калмыкии завоевала две бронзовые и одну серебряную медали.

А Мастер спорта, член сборной России Очир Босхомджиев проводит здесь большую часть времени. Он готовится к Чемпионату страны по бочча. На днях он отправится в город Алексин Тульской области. Для 20-летнего паралимпийца это шанс попасть в тройку сильнейших.

С каждым днем в Центр адаптивной физкультуры приходит все больше людей. Ими движет не только желание заниматься спортом, но и конкретные цели: новые победы и достижения.