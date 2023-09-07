10 сентября, 17:05
 14 °C
104,89
97,92
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 сентября, 13:00
Новости

Калмыкия голосует

Калмыкия голосует

Общественники Калмыкии провели наблюдение за голосованием в ФКУ «Следственный изолятор №1». Всего в регионе направления на избирательные участки получили более 1,2 тысячи наблюдателей от избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Республики.

Члены комиссии Бадма Бадаев, Елена Крылова и Игорь Лазарев при участии начальника регионального УФСИН по Калмыкии Ибрагима Альсултанова и Уполномоченного по правам человека Валерия Чуба провели мониторинг и наблюдение за голосованием лиц, находящихся в этом пенитенциарном учреждении.

Голосование продлится до 10 сентября, в ходе которого будут избраны 27 депутатов Народного Хурала (Парламента) Калмыкии.

Фото: Бадма Бадаев

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Голосование в конкурсе Теегин айс
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия