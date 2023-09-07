Калмыкия голосует

Общественники Калмыкии провели наблюдение за голосованием в ФКУ «Следственный изолятор №1». Всего в регионе направления на избирательные участки получили более 1,2 тысячи наблюдателей от избирательных объединений, зарегистрированных кандидатов и Общественной палаты Республики.

Члены комиссии Бадма Бадаев, Елена Крылова и Игорь Лазарев при участии начальника регионального УФСИН по Калмыкии Ибрагима Альсултанова и Уполномоченного по правам человека Валерия Чуба провели мониторинг и наблюдение за голосованием лиц, находящихся в этом пенитенциарном учреждении.

Голосование продлится до 10 сентября, в ходе которого будут избраны 27 депутатов Народного Хурала (Парламента) Калмыкии.

Фото: Бадма Бадаев