Сегодня Всемирный день первой помощи

Это все то, что происходит с пострадавшим до оказания помощи, приехавшими на скорой медицинскими работниками. Это именно то, что делают для пострадавшего неравнодушные окружающие и спасают ему жизнь. Депутат Государственной Думы, хирург-онколог Бадма Башанкаев напомнил о важности умения оказать доврачебную помощь и необходимости проведения грамотной региональной политики в ее направлении.

«Так, например, при остановке сердца набор несложных навыков непрямого массажа сердца увеличивает шансы жить на 50%. А при закупорке дыхательных путей и прием Геймлиха спасает от неминуемой смерти от удушья. А это чей-то любимый и родной человек. И вы можете его спасти. Я просто напомню, что навыки оказывать первую помощь - это как умение есть ложкой/вилкой или чистить зубы. Это базисные и очень важные навыки, которые спасают жизни.

А если экстраполировать количество спасенных жизней при оказанной первой помощи обученными людьми, то эта цифра превышает наши ежегодные потери от онкологических заболеваний. И части кардиологических и инсультных трагедий.

В такой день мы проводим практическую конференцию «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ В УСЛОВИЯХ ЧС» в Санкт-Петербурге», сообщил он в своём телеграмканале.

Фото: Бадма Башанкаев