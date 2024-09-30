Муниципальное предприятие «Элиставодоканал» лишено статуса гарантирующего поставщика

С 1-го числа по всем вопросам, связанным с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения, оплатой и учетом потребленного ресурса, сточных вод, необходимо обращаться в МУП «Водоканал».

В октябре показания приборов учета и платежи за воду и стоки необходимо передавать ТОЛЬКО в адрес МУП «Водоканал».

Это предприятие принимает показания приборов учета холодного водоснабжения с 18 по 25 число каждого месяца.

Для горожан процедура заключения договоров с МУП «Водоканал» не требуется, изменятся лишь платежные реквизиты в счетах.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны заключить с МУП «Водоканал».

За август, сентябрь оплата за холодную воду принимается по старым квитанциям МУП «Элиставодоканал», сообщили в городской администрации.