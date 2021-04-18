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19 мая, 10:08
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Сегодня в России День фармацевтического работника

Сегодня в России День фармацевтического работника

Профессиональный праздник фармацевтов и провизоров отмечается в нашей стране впервые. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Именно в этот день в 1581 году при дворе Ивана IV была открыта первая аптека. В ней не только продавали готовые препараты, но и занимались изготовлением собственных лекарств. Провизоры - это те самые невидимые герои, кто работал в аптеке в пандемию и принял все удары по иммунитету кашлявших, чихавших и температуривших посетителей. 

О буднях фармацевтов Калмыкии сегодня готовят материал наши корреспонденты. В 14.30 расскажем подробнее. 

 

 

 

 

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