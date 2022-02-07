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5 марта, 21:37
НовостиКультура

Калмыцкий зритель увидел фильм «Мистер Нокаут» режиссера Артёма Михалкова

Калмыцкий зритель увидел фильм «Мистер Нокаут» режиссера Артёма Михалкова

В основе - история жизни Валерия Попеченко - чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр в Токио.Сегодня состоялся завершающий показ. На нём побывала наша съёмочная группа.

Самое главное для спортсмена это - преодолеть себя, свои страхи, и только тогда можно будет одержать победу.

Фильм о легендарном Валерии Попеченко  вышел в прокат 23 февраля. За такой небольшой промежуток времени его посетило немалое количество зрителей, практически всех возрастов. Многие сходятся во мнении – картина поучительная. Каждый может извлечь полезный для себя урок. 

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