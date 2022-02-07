Депутат Госдумы Бадма Башанкаев – на Донбассе

Он прибыл туда с коллегами-врачами на помощь местным специалистам.Это хирурги, травматологи, анестезиологи со всей России, всего 14 человек. Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм.

«Главная задача - помочь тем, кто последние годы спасал жизни под пулями и минами. С собой мы привезли все, что необходимо под рукой в операционной. На подходе также целая автофура с медикаментами и расходными медицинскими материалами. Среди них современные материалы для остановки кровотечений, эта помощь сейчас крайне важна»