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5 марта, 20:23
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Депутат Госдумы Бадма Башанкаев – на Донбассе

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев – на Донбассе

 

Он прибыл туда с коллегами-врачами на помощь местным специалистам.Это хирурги, травматологи, анестезиологи со всей России, всего 14 человек.  Об этом он рассказал на своей странице в инстаграм.

«Главная задача - помочь тем, кто последние годы спасал жизни под пулями и минами. С собой мы привезли все, что необходимо под рукой в операционной. На подходе также целая автофура с медикаментами и расходными медицинскими материалами. Среди них современные материалы для остановки кровотечений, эта помощь сейчас крайне важна»

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