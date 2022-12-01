Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области выявили нарушения правил рыболовства

Наибольшее количество выявлено в Володарском и Икрянинском районах Астраханской области. Среди них: нахождение на борту несамоходных судов неучтенных водных биоресурсов, искажение сведений в приёмо-сдаточных документах в сторону уменьшения добытой рыбы, подмена её видового состава и добыча непромыслового размера.



На участках в районе Малобелинского и Белинского каналов, в месте доставки улова в селе Мултаново Володарского района Астраханской области при проверке изъято более 14 тонн рыбы частиковых видов. По фактам нарушений правил рыболовства проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Калмыкии и Астраханской области.