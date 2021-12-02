Калмыцкий спортсмен Рустам Термитов - Мастер спорта России

Вчера армрестлеру было вручено удостоверение. В награждении приняли участие заместитель министра спорта и молодёжной политики Ангарик Мучкаев, депутат ЭГС Зулта Цакиров, директор Республиканского центра адаптивной физкультуры и спорта Очир Баченов и тренер Рустама - Евгений Джакураев.

Для этого Рустаму Термитову нужно было выполнить норматив «Мастера спорта» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Что он и сделал на Чемпионате страны в Подмосковье, заполучив серебро.