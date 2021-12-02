Уходящий 2021 год стал одним из ярких и богатых на события для наших корреспондентов

Мы рассказывали вам о главных новостях, знакомили с интересными людьми, работали в красной зоне ковидных госпиталей, снимали труд хлеборобов в сорокаградусную жару, участвовали в санитарных и антинаркотических рейдах. Насыщенным и плодотворным он выдался и для наших корреспондентов из редакции сайта «Вести Калмыкия». О том, чем запомнился 2021 год – в нашем материале.

В работе корреспондента сайта и социальных сетей – одно из важных правил – оперативность, ведь самые свежие новости, в первую очередь, появляются в интернете. Из всемирной паутины мы все привыкли узнавать прогноз погоды или дорожную сводку, актуальные цены на товары или график работы социальных учреждений. Но главное в нашей работе, все же, другое – это внимательность к каждому подписчику.

В условиях нынешней реальности, когда на первые позиции по востребованности среди всех средств коммуникации вышли мессенджеры и социальные сети, интернет-редакция «Вести Калмыкия» выступает своеобразным «связующим звеном» между телевидением и зрителем. Наши официальные аккаунты в социальных сетях за этот год стали настоящей платформой, где каждый может высказать свое мнение, поделиться радостью за талантливых земляков, рассказать о нерешенной проблеме, призвать к ответу нерадивых коммунальщиков или выразить возмущение недостаточным количеством городского транспорта, и именно ваши отклики становятся основой наших будущих сюжетов. Взаимодействие, сложившееся за этот год, пожалуй, самый важный результат нашей работы.

Одним из ярких примеров такого контакта стал сюжет о повышении стоимости продуктов. В наших соцсетях элистинцы оставляли возмущенные комментарии о том, что цены на овощи ползут вверх, стоимость моркови, картофеля, лука, капусты, свёклы –, выросла разы. Наши корреспонденты попробовали разобраться в ценообразовании, узнали мнения экспертов и, как итог, - удалось привлечь внимание к проблеме. После выхода сюжета цены на продукты постепенно начали снижаться. Новость об этом стала одной из самых просматриваемых в наших соцсетях, ее посмотрели более 21,5 тысячи раз.

Традиционно, самыми популярными публикациями становятся те, что способны тронуть каждого из нас, темы, которые близки и понятны любому. Одним из запоминающихся стал сюжет о случае в Республиканском перинатальном центре, сотрудница которого выложила в соцсети возмутительное видео. Этот пост потряс всех жителей Калмыкии. На видео девушка медсестра угрожает выкинуть в окно плачущего младенца. Судя по кадрам, сотруднице Перинатального центра предстояло ночное дежурство, а новорождённый беспрестанно плакал. Наша съемочная группа сразу же отправилась в учреждение, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Эта публикация также стала лидером просмотров за год и самой комментируемой новостью.

И, все же, уходящий год принес немало хороших новостей. Мы все вместе испытывали гордость за Народного учителя России Светлану Шевенову, чьи заслуги были высоко отмечены на федеральном уровне. Восхищались героическим поступком сотрудника спасательной станции Геннадия Баканова, вытащившего из городского пруда утопающего. Радовались за успехи предпринимателя из Лагани Сергея Гавирова, начавшего в этом году производство полимерно-песчанной тратуарной плитки. Все они – простые люди, наши соседи, друзья, коллеги, но именно публикации о них вызвали самый большой отклик и завоевали наибольшую популярность в 2021 году.

Вместе с тем, уходящий год для интернет-редакции выдался плодотворным и продуктивным. Аудитория наших подписчиков увеличивается с каждым днем, в инстаграм нас стало почти в полтора раза больше, по сравнению с прошлым годом. К слову, в нынешнем году на этой, одной из самых востребованных, интернет-площадке вышла новая рубрика – «Вести в сети», и в этом также главная заслуга наших подписчиков, которые буквально «голосуют» лайками и просмотрами за темы, которые волнуют общество больше всего.

Выросла популярность и у официального сайта «Вести Калмыкия». Сейчас количество просмотров перевалило за отметку в 400 тысяч. Без малого, 150 тысяч новых пользователей присоединилось к нам в 2021-м.

И это мотивирует нас работать еще более оперативно, чтобы сообщать вам информацию самыми первыми, быть на связи днем и ночью, отвечать на ваши вопросы и помогать информационно теперь уже в новом - 2022 году.