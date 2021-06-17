Калмыцкий режиссер Элла Манжеева представила на Каннском кинофестивале мистическую драму «Белой дороги!»

Картина получила официальную поддержку фестивальной программы, которую курирует фонд, созданный для поддержки нового поколения международных кинематографистов. Свой фильм Манжеева называет современным мифом.

По ее мнению, он будет понятен каждому, кто переживал не только потерю близких людей, но и внутреннюю потерю самого себя. Продюсеры ленты Елена Гликман и Виктория Лупик признались, что это первая российская картина, одобренная за последние полтора десятилетия молодежной секцией Каннского фестиваля. Приглашение гарантирует особое внимание творческого сообщества к кинопроекту.

Так было и с предыдущей работой Эллы «Чайки», премьера которой состоялась на Берлинском международном кинофестивале. В 2015 году картина стада лучшим дебютом Кинотавра.