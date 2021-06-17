Калмыцкие журналисты получили возможность увидеть краснокнижных степных антилоп

Погрузиться в атмосферу обитания степных антилоп и увидеть их на расстоянии вытянутой руки - это можно было сделать, благодаря пресс-туру, организованному заповедником «Черные земли». По словам директора Батаара Убушаева, июль идеальное время для наблюдения за сайгаками.

Спасаясь от жары, животные гурьбой приходят на водопой. Подобные мероприятия направлены на сохранение популяции краснокнижных животных, отмечают специалисты заповедника. Сейчас прогнозируемая численность составляет 13-14 тысяч особей.

Кроме сайгаков, гостям показали уже знакомые многим экологические маршруты «Звериная тропа» и «Лебединое озеро». Здесь и заросли кустарников, и следы животных на песке, а на водоёме можно увидеть редких птиц: Колпицу, Каравайку и пару орланов-белохвостов. Практика проведения подобных пресс-туров будет продолжена. Через две недели состоится еще одна экскурсия.