Сегодня Калмыкию посетят участники масштабной водной экспедиции «Россия с Севера на Юг»

Это второй этап проекта, организованного Русским географическим обществом. Он стартовал из Ульяновска 10 июня. За 63 дня предстоит проплыть более 1900 километров на гребных суднах по территории Ульяновской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей, а также Калмыкии и Дагестана. Финиш ожидается уже в августе в Дербенте. Большую часть прошли еще 2019 году в рамках первого этапа. Таким образом, полный маршрут – это путь по водоемам России, начинается на реке в Мурманской области, фактически с рубежей Норвегии и завершается почти у границ Азербайджана. В этом и уникальность экспедиции. Никогда еще ранее никто не проходил группой на байдарке этот путь.

Сегодня – 14-й день путешествия, участников ждут в поселке Цаган-Аман. В числе встречающих и наша съемочная группа. Подробнее об уникальном проекте расскажут наши корреспонденты в вечернем информационном выпуске.