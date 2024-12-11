В Калмыкии в День Конституции РФ в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан РФ юным активистам Движения первых в рамках всероссийской программы «Мы – граждане России!»

С напутственными словами к ребятам, получившим свой первый гражданский документ, выступили председатель Народного Хурала (Парламента) РК Артем Михайлов, и. о. председатель совета регионального отделения Движения первых РК Саглара Анханова, начальник отдела реализации государственной молодежной политики Агентства по делам молодежи РК Амгалан Манджиев и другие.

- «Поздравляю вас с получением важнейшего документа – паспорта гражданина Российской Федерации. Желаю вам стать достойными гражданами нашей необъятной родины, ведь вы – наше будущее.», – подчеркнул Амгалан Манджиев.

Фото: Правительство Республики Калмыкия