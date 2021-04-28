Всемирный день без табака отмечается ежегодно 31 мая

В год табачная эпидемия уносит жизни более 7 миллионов человек, около пятнадцати процентов из которых не употребляют сигареты, но страдают как пассивные курильщики.

Традиционную акцию «Россия без табачного дыма», приуроченную к этому дню, провели сотрудники Центра «Сулда» на территории Медицинского колледжа им. Хахлыновой. В ее рамках элистинцы и гости столицы смогут бесплатно измерить давление, определить с помощью смокилайзера концентрацию углекислого газа в легких, пройти анкетирование, чтобы узнать, как отказаться от курения.

По статистике, в нашей стране употребляют табак около 40% населения. В Калмыкии, по данным регионального Минздрава, курят почти 22 процента жителей старше 15 лет.