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14 июня, 10:54
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Калмыцкий государственный университет будет готовить специалистов по востоковедению и буддологии

Калмыцкий государственный университет будет готовить специалистов по востоковедению и буддологии

Фото: Центральный Хурул Калмыкии

В новом учебном году планируется набор на 1 курс по этому направлению. Это стало возможным благодаря выигранному гранту от Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям. Преподаватели кафедры философии и культурологии КалмГУ разработали образовательную программу для подготовки профессиональных востоковедов-буддологов, владеющих знанием традиционного и современного буддизма и восточных языков.

Субсидированные места от Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям предусмотрены для священнослужителей и руководителей религиозных общин.

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