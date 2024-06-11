14 июня, 16:08
 27 °C
94,83
88,21
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
14 июня, 13:06
НовостиСобытиеПолитика

Сегодня в региональный Избирком документы на участие в выборах главы Калмыкии подал Юрий Хрущев

Сегодня в региональный Избирком документы на участие в выборах главы Калмыкии подал Юрий Хрущев

Кандидатуру координатора регионального отделения политической партии ЛДПР его соратники утвердили на состоявшейся накануне конференции. В партии Юрий Хрущев состоит более 10 лет. В интервью он поблагодарил партийцев за доверие, и добавил, что постарается сделать все на благо родной Калмыкии.

Юрий Хрущев – третий в списке претендентов на пост главы республики на предстоящих в сентябре выборах. Накануне, Избирком принял документы от Бату Хасикова, кандидатуру которого выдвинуло региональное отделение партии Единая Россия и Айсы Баяновой – от реготделения партии «Новые люди». Как сообщили в региональном Избиркоме прием документов от кандидатов продлится до 27 июня.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия