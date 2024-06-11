Сегодня в региональный Избирком документы на участие в выборах главы Калмыкии подал Юрий Хрущев

Кандидатуру координатора регионального отделения политической партии ЛДПР его соратники утвердили на состоявшейся накануне конференции. В партии Юрий Хрущев состоит более 10 лет. В интервью он поблагодарил партийцев за доверие, и добавил, что постарается сделать все на благо родной Калмыкии.

Юрий Хрущев – третий в списке претендентов на пост главы республики на предстоящих в сентябре выборах. Накануне, Избирком принял документы от Бату Хасикова, кандидатуру которого выдвинуло региональное отделение партии Единая Россия и Айсы Баяновой – от реготделения партии «Новые люди». Как сообщили в региональном Избиркоме прием документов от кандидатов продлится до 27 июня.