Участковым Юстинского района была пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов местным жителем

Фото: МВД Калмыкии

Накануне уполномоченным отделения полиции п.Цаган-Аман, в ходе проведения профилактических мероприятий на берегу р.Волга, был задержан местный житель, осуществлявший незаконный вылов рыбы частиковой породы.

У правонарушителя, 36-летнего местного жителя, были обнаружены и изъяты орудие улова – лесковая сеть длиной 60 м и незаконный улов.

Изъятая рыба направлена на ихтиологическое исследование, по результатам которой органами дознания полиции будет принято процессуальное решение.