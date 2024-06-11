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14 июня, 10:03
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Участковым Юстинского района была пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов местным жителем

Участковым Юстинского района была пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов местным жителем

Фото: МВД Калмыкии

Накануне уполномоченным отделения полиции п.Цаган-Аман, в ходе проведения профилактических мероприятий на берегу р.Волга, был задержан местный житель, осуществлявший незаконный вылов рыбы частиковой породы.

У правонарушителя, 36-летнего местного жителя, были обнаружены и изъяты орудие улова – лесковая сеть длиной 60 м и незаконный улов.

Изъятая рыба направлена на ихтиологическое исследование, по результатам которой органами дознания полиции будет принято процессуальное решение.

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