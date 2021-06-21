Калмыцкий государственный театр кукол готовит сразу две премьеры

Постепенно, маленькими шажками артисты завоевывают любовь зрителей. В их репертуаре уже четыре новых спектакля. Сейчас коллектив оттачивает каждое движение, работает над интонацией.

Главная цель - перевоплотиться в героев русской народной сказки «Теремок». Но ребятам будет представлена новая интерпретация известного сюжета. Посыл останется тот же – показать пример дружбы, отзывчивости, находчивости, храбрости.

Премьеру планируют представить в августе. Второе представление – не только для детей. Это история становления молодого Темуджина. Об этом подробнее смотрите в дневном выпуске "Вести Калмыкия"