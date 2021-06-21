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14 июля, 11:25
НовостиОбществоКультура

Калмыцкий государственный театр кукол готовит сразу две премьеры

Калмыцкий государственный театр кукол готовит сразу две премьеры

Постепенно, маленькими шажками артисты завоевывают любовь зрителей. В их репертуаре уже четыре новых спектакля. Сейчас коллектив оттачивает каждое движение, работает над интонацией. 

Главная цель - перевоплотиться в героев русской народной сказки «Теремок». Но ребятам будет представлена новая интерпретация известного сюжета. Посыл останется тот же – показать пример дружбы, отзывчивости, находчивости, храбрости. 

Премьеру планируют представить в августе. Второе представление – не только для детей. Это история становления молодого Темуджина. Об этом подробнее смотрите в дневном выпуске "Вести Калмыкия"

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