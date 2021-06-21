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14 июля, 11:01
НовостиCOVID-19Общество

Глава Калмыкии Бату Хасиков вакцинировался от COVID-19

Глава Калмыкии Бату Хасиков вакцинировался от COVID-19

Бату Хасиков поделился: «Вакцинация – единственный способ остановить пандемию. Да, прививка не исключает риска заразиться, но защищает от тяжёлой формы болезни. Главное – это проявление заботы об окружающих вас людей».

Глава региона отметил, что в Калмыкии на сегодня привито 52 тысяч человек. Развернуты прививочные пункты, а также передвижные комплексы по всей республике.

Отметим, на сегодня в Калмыкии привито более 52 тысяч человек. Процент использования вакцины от всей поступившей в регион составляет – 87%, когда в среднем по России этот показатель 79,3%. Охват вакцинацией лиц свыше 60 лет от общего плана составляет 40,5% (по России – 34,0%) и уровень вакцинации 60+ в данной возрастной категории по республике составляет – 37,7% (по России – 28,8%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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