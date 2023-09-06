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8 сентября, 09:53
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Калмыцкий борец греко-римского стиля Санал Бадмаев завоевал бронзовую медаль на Турнире памяти Олимпийского Чемпиона Анатолия Парфенова

Калмыцкий борец греко-римского стиля Санал Бадмаев завоевал бронзовую медаль на Турнире памяти Олимпийского Чемпиона Анатолия Парфенова

Соревнования прошли в Нижегородской области. Всего от Калмыкии выступили 6 борцов 2007 и 2008 г.р.

Бадмаев - кандидат в мастера спорта, воспитанник школы олимпийского резерва им.Т.Л.Балдашинова. Спортивной борьбой занимается с 7 лет под руководством тренера высшей категории Анатолия Лиджиева. Этой наградой Санал Бадмаев обеспечил себе путевку в сборную России. В неё, по результатам турнира, попадают борцы занявшие 2-5 места.

Видео: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия.

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