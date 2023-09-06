Автор и исполнитель песен о солдатах России Виталий Евченко пишет музыкальное произведение, посвящённое калмыцкой Лагани

Увиденное им во время пребывания в Каспийском городе, подвигло жителя Дальнереченска посвятить этим местам поэтические строки, переложив их на аккомпанемент гитары.

Творческий вечер приморца Виталия Евченко состоялся в городском парке Мелодии Каспия в начале сентября. Жителям Калмыкии он также известен, как автор и исполнитель песен, посвящённых Героям России Мингияну Лиджиеву и Андрею Машаровскому, танку Т-80 "Алёша".

И вот, на подходе рождение нового музыкального творения…

Видео: Лаганское РМО