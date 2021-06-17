В Городовиковском районе продолжается уборка зерновых

Свои коррективы внесли дожди и град, обрушившиеся на район несколько дней назад. Какой урон они нанесли, пока неясно. Аграрии ждут, чтобы поля полностью высохли. Но в большинстве хозяйств первые комбайны уже выехали на жатву. На сегодня им удалось собрать зерновых и зернобобовых более чем с 4,5 тысяч гектаров.

Жатва в Городовиковском районе в самом разгаре. Комбайны убирают зерно с полей, тракторы производят противопожарную опашку территории. Агроном Михаил Жданов рассказывает, что в хозяйстве планируемая урожайность озимого ячменя и пшеницы - пятьдесят центнеров с гектара. Помехой в достижении контрольных показателей стала непогода, обрушившаяся на прошлой неделе мощным дождем, шквалистым ветром и градом, в некоторых местах побившим хлеба. Снизилось и качество зерновых, отмечают аграрии Виноградненского СМО.

А это уже поля другого крупного хозяйственника муниципалитета Дмитрия Первеева.

На этом поле засеяна пшеница сорта "Степь". Она обладает стойкими качествами. И это подтвердила недавняя непогода. Сейчас здесь идет уборка, завершить которую планируют в течение 10-12 дней.

Хороший урожай – залог стабильного будущего, как самих сельхозтоваропроизводителей, так района, в целом. А еще результаты важны для пайщиков, на чьих землях возделываются зерновые. В этом году предприниматель повысил уровень натуроплаты на одну тонну.

На сегодняшний день в районе убрано свыше 4,5 тысяч гектаров. Намолочено 14,5 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур.

Жаркая погода, установившаяся в районе, для тружеников полей не помеха. Сельскохозяйственный транспорт оснащен кондиционерами. Так что, сейчас они работают не покладая рук, экономят каждую минуту, чтобы скорее завершить страду.