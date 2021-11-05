Самое масштабное вокальное шоу страны «Ну-ка, все вместе!» приглашает на кастинг

Телеканал «Россия» объявил кастинг в новый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. Чтобы принять участие в отборе, необходимо заполнить анкету на странице проекта на платформе СМОТРИМ, прикрепить видео-материалы – визитку с рассказом о себе и запись трех композиций в любом жанре и стиле. К участию приглашаются сольные исполнители, целые коллективы и семьи. Ограничений по возрасту участников и месту жительства нет.

«Ну-ка, все вместе!» – это уникальный шанс для начинающих исполнителей попасть в успешный телевизионный проект и заявить о себе на всю страну. В борьбе за крупный денежный приз и собственный сингл участникам нужно поразить сразу сотню судей. Чем больше голосов присоединится к солисту, тем больше очков получит участник. Возглавляет сотню Сергей Лазарев, а ведущим нового сезона вновь станет Николай Басков.

Премьера грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» состоится в эфире телеканала «Россия» в следующем году.