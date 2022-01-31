Калмыцкие волонтёры вернулись из Ростовской области

Там ребята они помогали в пунктах временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса.

В сводную группу из 11 человек вошли волонтёры общественных и студенческих организаций. В течение 7 дней они трудились в центре сбора гуманитарной помощи, помогали в размещении беженцев. Позаботились и о самых маленьких – для малышей закупили всё необходимое, организовали детский театр.

Накануне в Элисте прошло совещание, в повестке которого был вопрос о дополнительной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. В обсуждении приняли участие региональный министр спорта и молодежной политики Константин Батыров, представители Калмыцкого отделения организации «Российский Красный Крест», движений «Мы Вместе», «Волонтеры-медики», Российских студотрядов и глава регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев.