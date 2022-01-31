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28 февраля, 12:02
НовостиБлаготворительность

Калмыцкие волонтёры вернулись из Ростовской области

Калмыцкие волонтёры вернулись из Ростовской области

Там ребята они помогали в пунктах временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса.

 В сводную группу из 11 человек вошли волонтёры общественных и студенческих организаций. В течение 7 дней они трудились в центре сбора гуманитарной помощи, помогали в размещении беженцев. Позаботились и о самых маленьких – для малышей закупили всё необходимое, организовали детский театр.

Накануне в Элисте прошло совещание, в повестке которого был  вопрос о дополнительной помощи беженцам из ДНР и ЛНР. В обсуждении приняли участие региональный министр спорта и молодежной политики Константин Батыров, представители Калмыцкого отделения организации «Российский Красный Крест»,  движений «Мы Вместе»,  «Волонтеры-медики», Российских студотрядов и глава регионального исполкома ОНФ Баатр Мергульчиев.

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