6 жителей Калмыкии обратились на горячую линию профильного министерства по поводу возвратов авиабилетов

Напомним, решением Росавиации с 24 февраля по 2 марта аэропорт Элисты временно приостановил полеты.

Жители Калмыкии, оказавшиеся в туристической поездке за рубежом, могут воспользоваться помощью, позвонив по любым интересующим вопросам на горячую линию Ростуризма. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Как рассказала нам по телефону заместитель министра культуры и туризма Алла Ковтунова, из числа жителей республики за какой-либо помощью пока никто не обращался.

Также для жителей южных регионов запущены мультимодальные перевозки по единому билету. Так, с 26 февраля по 10 марта через пересадочный узел в Анапе организованы автобусные и железнодорожные рейсы в Крым.