  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
5 мая, 14:55
Новости

Калмыцкие товары признаны лучшими на российском уровне

Калмыцкие товары признаны лучшими на российском уровне

Компания по изготовлению полуфабрикатов и консервов прошла в суперфинал премии «Бизнес-Успех» и выиграла в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».В сентябре прошлого года состоялся региональный этап премии, его проводило Министерство экономики и торговли. Профильное ведомство помогло предпринимателям достойно презентовать продукцию, производимую в республике.

Участников поддерживал и региональный центр «Мой бизнес». Как отметил руководитель ведомства Айс Манджиев, это большое событие для региона. Предприниматели достойно представили республику и смогли завоевать победу, несмотря на присутствие сильных конкурентов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия