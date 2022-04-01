Калмыцкие товары признаны лучшими на российском уровне

Компания по изготовлению полуфабрикатов и консервов прошла в суперфинал премии «Бизнес-Успех» и выиграла в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект».В сентябре прошлого года состоялся региональный этап премии, его проводило Министерство экономики и торговли. Профильное ведомство помогло предпринимателям достойно презентовать продукцию, производимую в республике.

Участников поддерживал и региональный центр «Мой бизнес». Как отметил руководитель ведомства Айс Манджиев, это большое событие для региона. Предприниматели достойно представили республику и смогли завоевать победу, несмотря на присутствие сильных конкурентов.