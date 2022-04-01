Подходит к завершению расплодная кампания

По данным отделов АПК районов наблюдается положительная динамика. Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства Максим Менкнасунов.

На сегодня получено почти 90 тысяч телят, что на 69 % больше по сравнению с прошлым годом, 700 тысяч ягнят, чуть более 2000 жеребят. Прошлый год был крайне тяжелым, животноводы пережили сильнейший природный катаклизм и, как итог произошло сокращение поголовья крупного и малого рогатого скота. Сейчас отрасль восстанавливается, и как подтверждение, - получение хорошего как по численности, так и по качеству приплода, этой весной.