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12 октября, 12:39
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Калмыцкие танцоры вернулись с золотом после участия во всероссийском конкурсе

Калмыцкие танцоры вернулись с золотом после участия во всероссийском конкурсе

Воспитанники клуба «АlexStars» из Калмыкии в латино-американской программе завоевали первые места в личных зачетах, взяв золотые кубки и медали. Прекрасно показали себя ребята и в парных выступлениях. 4-летний Давид Басангов и 5-летняя Александра Очир-Горяева, хоть и были самыми маленькими на турнире, но получили по два золотых кубка за «Ча-ча-ча» и «Медленный танец». Традиционный осенний Чемпионат «Надежды России» проводился в Анапе, куда приехали сильнейшие клубы Федерации танцевального спорта России. 

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