Калмыцкие танцоры вернулись с золотом после участия во всероссийском конкурсе

Воспитанники клуба «АlexStars» из Калмыкии в латино-американской программе завоевали первые места в личных зачетах, взяв золотые кубки и медали. Прекрасно показали себя ребята и в парных выступлениях. 4-летний Давид Басангов и 5-летняя Александра Очир-Горяева, хоть и были самыми маленькими на турнире, но получили по два золотых кубка за «Ча-ча-ча» и «Медленный танец». Традиционный осенний Чемпионат «Надежды России» проводился в Анапе, куда приехали сильнейшие клубы Федерации танцевального спорта России.