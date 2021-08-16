Сегодня в Элисте пройдут мероприятия, посвященные памяти Германа Борликова

Вот уже три года, как его нет с нами. С его именем связывают развитие Высшей школы в республике, воздают должное его научным трудам. Накануне вечер воспоминаний состоялся в его родном КалмГУ.

Возглавив коллектив в лихие 90-е, Герман Борликов приложил к его развитию талант управленца, созидателя, ученого, исследователя и вывел ВУЗ в число 100 лучших в стране. Сегодня созданная им база – основа больших позитивных перемен не только во благо родного степного края. Он один из организаторов и руководителей Ассоциации университетов Прикаспийских государств, говорит нынешний ректор Бадма Салаев.

В 14.30 в дневном выпуске "Вести Калмыкия" расскажем подробнее.