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12 октября, 13:21
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18 октября в Калмыкии временно приостановится вещание программ ВГТРК

18 октября в Калмыкии временно приостановится вещание программ ВГТРК

Об этом уведомляет филиал РТРС «Радиотелевиозионный передающий центр Калмыкии».

 В период с 2.00 до 11.00 часов на технических средствах, задействованных в распространении  общероссийских и общегосударственных программ ВГТРК («РТРС-1», «Радио России», «Маяк», «Вести FM») в населенных пунктах Иджил, Садовое, Улан Хол , Утта и Элиста запланировано проведение плановых профилактических работ.

На сети ретрансляторов без постоянного присутствия персонала перерывы вещания запланированы в период с 2.00 до 4.59 часов

В указанные периоды времени будет прекращена подача сигнала пакета программ 1-го и 2-го мультиплексов («РТРС-1», «РТРС-2») в сети кабельных операторов.

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