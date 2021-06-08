В столице могут появиться новые системы безопасности, родительского контроля и образования

Эти вопросы обсуждались в ходе совещания, в котором приняли участие руководитель администрации степной столицы и Глава Элисты. Интеллектуальное видеонаблюдение позволит значительно усилить безопасность детей в школах. А если камера зафиксирует лежащего более двух минут – поступит звонок в соответствующие службы.

Новая образовательная платформа позволит подходить к образованию детей персонализировано – учитывая их сильные и слабые стороны. Также на дорогах могут появиться «умные остановки», в которых будут установлены камеры безопасности, освещение, кнопка экстренного вызова и информационное табло.

По итогам совещания, принято решение произвести предварительные финансовые и архитектурные расчёты.