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5 июля, 13:04
НовостиГород

В столице могут появиться новые системы безопасности, родительского контроля и образования

В столице могут появиться новые системы безопасности, родительского контроля и образования

 Эти вопросы обсуждались в ходе совещания, в котором приняли участие руководитель администрации степной столицы и Глава Элисты. Интеллектуальное видеонаблюдение позволит значительно усилить безопасность детей в школах. А если камера зафиксирует лежащего более двух минут – поступит звонок в соответствующие службы.

Новая образовательная платформа позволит подходить к образованию детей персонализировано – учитывая их сильные и слабые стороны. Также на дорогах могут появиться «умные остановки», в которых будут установлены камеры безопасности, освещение, кнопка экстренного вызова и информационное табло.

 По итогам совещания, принято решение произвести предварительные финансовые и архитектурные расчёты.

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