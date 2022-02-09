Освобожденные территории Донбасса будут восстановлены

Для жителей Народных республик формируется новый гуманитарный груз. Беженцам с Донбасса уже передано более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР.

Также в Донецке и Луганске будут развернуты гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся. Это не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

Кроме того, в помощь жителям Народных республик собраны средства в размере более 120 миллионов рублей. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.