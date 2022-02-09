15 марта, 12:27
 1 °C
127,23
115,2
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 марта, 14:40
НовостиБлаготворительность

Освобожденные территории Донбасса будут восстановлены

Освобожденные территории Донбасса будут восстановлены

Для жителей Народных республик формируется новый гуманитарный груз. Беженцам с Донбасса уже передано более двух тысяч тонн гуманитарной помощи. Еще 400 тонн продуктов, одежды и других необходимых вещей уже привезли в освобожденные территории ЛДНР.

Также в Донецке и Луганске будут развернуты гуманитарные центры для распределения помощи нуждающимся. Это не только питание, лекарства и предметы первой необходимости, но и стройматериалы для восстановления домов и соцобъектов.

Кроме того, в помощь жителям Народных республик собраны средства в размере более 120 миллионов рублей. Их направят на наиболее востребованные направления, которые помогут ускорить возвращение к мирной жизни.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия