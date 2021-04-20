Бату Хасиков провел совещание по развитию инвестиционного потенциала в республике

По итогам прошлого года в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив Калмыкия поднялась на 24 позиции, заняв 59 место.

Работа в этом направлении активно продолжается. Глава Калмыкии провел совещание в режиме ВКС на тему формирования привлекательного инвестиционного климата в Калмыкии, об инструментах, которые способствуют повышению инвестиционной привлекательности региона.

Бату Хасиков отметил, что «идей много, но важно уметь качественно «упаковывать» и защищать свои проекты, прорабатывая все детали и нюансы».

На сегодня в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Калмыкии на 2020-2024 годы в республике действуют инструменты поддержки бизнеса регионального министерства экономики и торговли: Фонд развития Республики Калмыкия, нормативная база льготного налогообложения, активная поддержка проектам формата государственно-частного партнёрства.

На совещании также уделили внимание деятельности органов местного самоуправления, городского округа и муниципальных районов Калмыкии по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Участие в заседании приняли члены регионального Правительства и руководители министерств, Главы районных муниципальных образований.

В завершение Глава Калмыки подчеркнул: «Я убеждён, что в Калмыкии есть всё для успешного развития инвестиционной привлекательности и развития инвест-проектов. Просто нужно тяжело трудиться».