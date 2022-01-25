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21 февраля, 19:28
НовостиСпорт

Калмыцкие спортсменки привезли домой медали высшего достоинства

Калмыцкие спортсменки привезли домой медали высшего достоинства

Накануне пригородном поселке Анапы - Супсехе завершилось Первенство Южного федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет, девушек 15-16 лет и девушек 13-14 лет.

Калмыкию на важных  соревнованиях представили воспитанницы РСШОР по боксу им. Ц.С. Балзанова. По результатам турнира, золото Первенства в категории 15-16 лет, до 66 килограммов завоевала Энкира Муцаганова. Серебро в категории 13-14 лет, до 40 килограммов досталось Карине Басановой. А Анастасия Мельникова и Иляна Горяева в средней и младшей категориях соответственно стали обладательницами бронзы.

Стоит отметить, что Энкира Муцаганова и Карина Басанова завоевали путевку на Первенство России, которое состоится 12 марта в столице Бурятии городе Улан-Удэ

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