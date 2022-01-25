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21 февраля, 20:26
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Республика в преддверии столетнего юбилея Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Республика в преддверии столетнего юбилея Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

 Его имя золотыми буквами вписано в российскую сокровищницу культуры. А потому – в рамках юбилея пройдут мероприятия по всей стране. Одно из значимых мероприятий всероссийского масштаба - это Молодёжный литературный конкурс имени Д. Н. Кугультинова «Дайте первую удачу». Наш корреспондент Бадма Харлуева о том, как отмечают юбилей поэта в одной из школ калмыцкой столицы. 

Говорят, что  прошлое, хранящееся в памяти - это часть настоящего. В эти  дни, когда  в республике  идет  подготовка к празднованию  столетнего  юбилея Народного  поэта  Калмыкии Давида  Кугультинова, можно  еще  раз  убедиться  в этом. И вот, как проходит урок, посвященный мэтру калмыцкой поэзии, у  четвероклассников  Элистинской  многопрофильной  гимназии, вот, что  они  говорят  о нем.

А восьмиклассники в режиме  «удаленки»  провели  классный  час, на  котором посмотрели  телевизионный  марафон, проводимый ГТРК «Калмыкия».

В   поэзии Давида  Кугультинова  жизнь  всего  его  поколения, а  он был  человеком, жизнь  и судьба  которого была  светлым  знаком  своего  времени.  И  именно  поэтому  она  и сейчас  находит  отклик  у  современной  молодежи. А  ребята  из  многопрофильной  гимназии  решили  принять  участие в   марафоне «Наш  Кугультинов»  и пригласили  нас в свою  литературную  гостиную.

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