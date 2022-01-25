Республика в преддверии столетнего юбилея Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова

Его имя золотыми буквами вписано в российскую сокровищницу культуры. А потому – в рамках юбилея пройдут мероприятия по всей стране. Одно из значимых мероприятий всероссийского масштаба - это Молодёжный литературный конкурс имени Д. Н. Кугультинова «Дайте первую удачу». Наш корреспондент Бадма Харлуева о том, как отмечают юбилей поэта в одной из школ калмыцкой столицы.

Говорят, что прошлое, хранящееся в памяти - это часть настоящего. В эти дни, когда в республике идет подготовка к празднованию столетнего юбилея Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова, можно еще раз убедиться в этом. И вот, как проходит урок, посвященный мэтру калмыцкой поэзии, у четвероклассников Элистинской многопрофильной гимназии, вот, что они говорят о нем.

А восьмиклассники в режиме «удаленки» провели классный час, на котором посмотрели телевизионный марафон, проводимый ГТРК «Калмыкия».

В поэзии Давида Кугультинова жизнь всего его поколения, а он был человеком, жизнь и судьба которого была светлым знаком своего времени. И именно поэтому она и сейчас находит отклик у современной молодежи. А ребята из многопрофильной гимназии решили принять участие в марафоне «Наш Кугультинов» и пригласили нас в свою литературную гостиную.