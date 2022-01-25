С сегодняшнего дня в Калмыкии возобновили плановое оказание медпомощи

Соответствующий приказ подписан региональным министром здравоохранения. Решения связано со стабилизацией эпидемиологической ситуации. Возвратилась и плановая госпитализация. Жители региона снова могут проходить диспансеризацию и профосмотры.

В связи с улучшением эпидобстановки, в медучреждениях началось постепенное восстановление профильной деятельности. В Городской поликлинике прием не прекращали проводить врачи первичного звена. Как никогда востребованы и узкие специалисты.

На прием к хирургу 65-летний Сергей Кочетов с отеком кисти рук. В такой ситуации дистанционная консультация врача неуместна. Как минимум, - необходима диагностика, чтобы не привести к ухудшению состояния здоровья. Потому, возобновление планового оказания помощи – мера своевременная, говорит мужчина.

По словам хирурга Александра Дорджиева, многие медицинские специалисты вернулись с «удалёнки». Процедуры и необходимые осмотры, конечно, отменить невозможно, единственное, что предпринимали и продолжают предпринимать врачи сегодня - это строгое соблюдение всех мер антиковидной безопасности. По мнению врача, все чаще люди стали обращаться с постковидными синдромами.

Плановый режим работы - не значит обычный. По-прежнему, некоторые меры, принятые в разгар нашествия «омикрона» остаются. Это удаленные опросы состояния граждан по телефону, в случае заболевания ковидом или ОРВИ. Специалист Роспотребнадзора Ольга Куликова сама переболела коронавирусом в тяжелой форме. После заболевания - серьезные осложнения со здоровьем. Но вот получить оплату по нетрудоспособности она не может. Рассказывает, что ее документ затерялся в базе данных. В пик заболеваемости - в регионе возросло количество больничных листов.

Наряду с этим, в медучреждении продолжается вакцинация граждан от коронавируса. Запасы доз в больнице постоянно пополняются, так же, как и увеличивается число желающих защититься от коварной и опасной болезни.

По словам заместителя главного врача Ольги Китаевой, в связи с возобновлением планового оказания медпомощи, филиал Горполиклиники, расположенный в 6 микрорайоне, уже работает в обычном режиме.

Статистика говорит о некоторой стабилизации ситуации в регионе. Снижение вызовов фиксируют и на станции Скорой помощи. Между тем, возобновилась и плановая госпитализация.