В отношении жителя Калмыкии по факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело

Мужчина позвонил в полицию и сообщил о том, что в одном из дошкольных учреждений Элисты находится опасный предмет. На место происшествия сразу же выехала оперативная группа. В ходе обследования с привлечением служебно-розыскных собак, опасные предметы не обнаружили.

Полицейские быстро установили личность звонившего. Им оказался 40-летний элистинец, который признался, что звонил в состоянии алкогольного опьянения. За свой хулиганский поступок он ответит по всей строгости закона.