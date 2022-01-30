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24 февраля, 18:01
НовостиКриминал

В отношении жителя Калмыкии по факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело

В отношении жителя Калмыкии по факту ложного сообщения возбуждено уголовное дело

Мужчина позвонил в полицию и сообщил  о том, что в одном из дошкольных учреждений Элисты находится опасный предмет. На место происшествия сразу же выехала оперативная группа. В ходе обследования с привлечением служебно-розыскных собак,  опасные предметы не обнаружили.

 Полицейские быстро установили личность звонившего. Им оказался 40-летний элистинец, который признался, что звонил в состоянии алкогольного опьянения. За свой хулиганский поступок он ответит по всей строгости закона.

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