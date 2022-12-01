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23 января, 08:30
Новости

Сотрудники национальной библиотеки имени Амур-Санана и библиоволонтеры провели неделю экологических знаний "Заповедной тропой мы с тобою пойдем"

Сотрудники национальной библиотеки имени Амур-Санана и библиоволонтеры провели неделю экологических знаний "Заповедной тропой мы с тобою пойдем"
В мероприятии приняли участие ученики средней школы № 3 имени Сергиенко и "Русской национальной гимназии", а также воспитанники Элистинской коррекционной школы-интерната.

Ребята продемонстрировали свои знания о флоре и фауне республики, повторили правила поведения на природе и приняли участие в экологической игре.
 
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