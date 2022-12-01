Сотрудники национальной библиотеки имени Амур-Санана и библиоволонтеры провели неделю экологических знаний "Заповедной тропой мы с тобою пойдем"

В мероприятии приняли участие ученики средней школы № 3 имени Сергиенко и "Русской национальной гимназии", а также воспитанники Элистинской коррекционной школы-интерната.



Ребята продемонстрировали свои знания о флоре и фауне республики, повторили правила поведения на природе и приняли участие в экологической игре.