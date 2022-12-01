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18 января, 08:54
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Калмыцкие школьники сделали иллюстрации к детской книге – «Вратарь, или Сказочная история об Аюке, его ээдже Киште Петровне и волшебнике Айрате Втором»

Калмыцкие школьники сделали иллюстрации к детской книге – «Вратарь, или Сказочная история об Аюке, его ээдже Киште Петровне и волшебнике Айрате Втором»

Её автор – член Союза российских писателей, сценарист, публицист Татьяна Лотос. Книга издана в бумажном варианте, со всеми фотографиями, обращением президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и рисунками детей.

Презентация книги пройдет 24 января в Национальной библиотеке имени Амур-Санана.

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