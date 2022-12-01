Сегодня православные верующие встречают Крещенский сочельник

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником – Богоявление Господне или Крещение. Принадлежит к числу двунадесятых и завершает период рождественских праздников. Последний день колядований.



Под Крещение собирают снег, который, как считается, обладает особыми целебными свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в течение года. В этот день верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан и принял крещение водою от Иоанна Предтечи.