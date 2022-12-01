18 января, 08:37
Сегодня православные верующие встречают Крещенский сочельник
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Это вечер-приготовление перед большим православным праздником – Богоявление Господне или Крещение. Принадлежит к числу двунадесятых и завершает период рождественских праздников. Последний день колядований.
Это вечер-приготовление перед большим православным праздником – Богоявление Господне или Крещение. Принадлежит к числу двунадесятых и завершает период рождественских праздников. Последний день колядований.
Под Крещение собирают снег, который, как считается, обладает особыми целебными свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в течение года. В этот день верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан и принял крещение водою от Иоанна Предтечи.