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18 января, 08:37
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Сегодня православные верующие встречают Крещенский сочельник

Сегодня православные верующие встречают Крещенский сочельник

Это вечер-приготовление перед большим православным праздником – Богоявление Господне или Крещение. Принадлежит к числу двунадесятых и завершает период рождественских праздников. Последний день колядований.

Под Крещение собирают снег, который, как считается, обладает особыми целебными свойствами и сохраняет свежей воду в колодцах в течение года. В этот день верующие вспоминают о том, как в возрасте 30 лет Иисус Христос из Галилеи пришел к реке Иордан и принял крещение водою от Иоанна Предтечи.

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