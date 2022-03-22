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19 апреля, 09:11
Новости

Синоптики Калмыцкого гидрометцентра прогнозируют сегодня на территории региона усиление юго-восточного ветра

Синоптики Калмыцкого гидрометцентра прогнозируют сегодня на территории региона усиление юго-восточного ветра

Его порывы могут достигать 21 м/с. Спасатели рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости. Плотно закрывать все окна домов. На улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. В случае возникновения внештатных ситуаций следует звонить по телефонам 101, 112. 

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