Синоптики Калмыцкого гидрометцентра прогнозируют сегодня на территории региона усиление юго-восточного ветра

Его порывы могут достигать 21 м/с. Спасатели рекомендуют соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости. Плотно закрывать все окна домов. На улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. В случае возникновения внештатных ситуаций следует звонить по телефонам 101, 112.