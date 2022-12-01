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10 февраля, 13:01
Новости

В Лаганском районе прокуратура в судебном порядке требует устранить нарушения закона об организации предоставления муниципальных услуг

В Лаганском районе прокуратура в судебном порядке требует устранить нарушения закона об организации предоставления муниципальных услуг

Прокуратура Лаганского района в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" провела проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Прокуратурой района в защиту прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности в суд направлено 6 административных исковых заявлений о признании бездействий органов местного самоуправления незаконными, обязании устранить нарушения федерального законодательства об организации предоставления муниципальных услуг, которые рассмотрены и удовлетворены.

Решения в законную силу не вступили.

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