10 февраля, 13:01
В Лаганском районе прокуратура в судебном порядке требует устранить нарушения закона об организации предоставления муниципальных услуг
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Прокуратура Лаганского района в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" провела проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Прокуратура Лаганского района в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" провела проверку соблюдения требований законодательства о предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Прокуратурой района в защиту прав граждан и субъектов предпринимательской деятельности в суд направлено 6 административных исковых заявлений о признании бездействий органов местного самоуправления незаконными, обязании устранить нарушения федерального законодательства об организации предоставления муниципальных услуг, которые рассмотрены и удовлетворены.
Решения в законную силу не вступили.