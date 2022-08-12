В Октябрьском районе Калмыкии проведут Джангариаду

Ее приурочили к 45-летию со дня образования РМО. Мероприятие пройдет 17 сентября. В программу соревнований включили армрестлинг, перетягивание каната, национальную борьбу и гиревой спорт. Участвовать могут жители и выходцы Октябрьского района. Победителям и призерам организаторы вручат грамоты и денежные призы. Заявки принимаются до 16 числа.



Фото из аккаунта Администрации Октябрьского РМО.