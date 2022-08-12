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5 сентября, 10:44
НовостиСпорт

В Октябрьском районе Калмыкии проведут Джангариаду

В Октябрьском районе Калмыкии проведут Джангариаду

Ее приурочили к 45-летию со дня образования РМО. Мероприятие пройдет 17 сентября. В программу соревнований включили армрестлинг, перетягивание каната, национальную борьбу и гиревой спорт. Участвовать могут жители и выходцы Октябрьского района. Победителям и призерам организаторы вручат грамоты и денежные призы. Заявки принимаются до 16 числа.

Фото из аккаунта Администрации Октябрьского РМО.

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